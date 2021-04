Kannada Actor Shanaya Katwe Arrested After Killing Her Own Brother: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल कन्नड़ एक्ट्रेस शनाया काटवे (Shanaya Katwe) को हुबली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. खबर के मुताबिक पुलिस ने पाया है कि राकेश का बेरहमी से कत्ल किया गया है. पुलिस को राकेश काटवे का कटा हुआ सिर देवरागुडीहल के जंगल (Devaragudihal forest) से मिला, जबकि शरीर के बाकी टुकड़े हुबली में अलग-अलग जगहों और गदग रोड से बरामद किए गए हैं.

वहीं इस इस हत्या में 4 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. शनाया को भी हुबली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जांच में सामने आया कि राकेश की मौत में उनकी बहन शनाया (Shanaya Katwe) का भी कुछ हाथ है. शनाया Shanaya Katwe) के ऐसा करने के पीछे वजह उनका लव अफेयर बताई जा रही है.

फिलहाल एक्ट्रेस को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, आपको बता दें कि शनाया का कन्नड़ इंडस्ट्री मे सफर ज्यादा लंबा नहीं है. एक्ट्रेस ने साल 2018 में ही फिल्म Premam Jeevanam से ही इंडस्ट्री में कदम रखा है.