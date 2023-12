Leelavathi Death: कन्नड़ एक्ट्रेस Leelavathi ने 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, पीएम मोदी ने जताया दुख

Actress Leelavathi Death: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस लीलावती (Leelavathi ) ने बीते दिन अपनी अंतिम सांस ली. 85 वर्ष की उम्र में कर्नाटक के नेलमंगला के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ. एक्ट्रेस का दुनिया से अलविदा होने की इस खबर से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान बनी हुई थी और उनके ऐसे अचनाक जाने की खबर सुनने के बाद तमाम सेलेब्स, उनके फैंस और राजनितिक हस्तियां शोक जाहिर कर रहे हैं. एक्ट्रेस लीलावती के जाने की खबर सुनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस को सांस लेने में गंभीर समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

एक्ट्रेस लीलावती के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट शेयर करके दुख जाहिर किया है. एक्ट्रेस लीलावती के निधन पर पोस्ट में लिखा, ‘ प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म हस्ती लीलावती जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. सिनेमा की एक सच्ची प्रतीक, उन्होंने कई फिल्मों में अपने बहुमुखी अभिनय से सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ाई. उनकी विविध भूमिकाएं और उल्लेखनीय प्रतिभा हमेशा याद और प्रशंसित की जाएगी. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. शांति’.

Saddened to hear about the passing of the legendary Kannada film personality Leelavathi Ji. A true icon of cinema, she graced the silver screen with her versatile acting in numerous films. Her diverse roles and remarkable talent will always be remembered and admired. My thoughts…

