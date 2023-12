Actress Leelavathi Dies: एक्ट्रेस लीलावती का 85 वर्ष की उम्र में निधन, 600 से अधिक फिल्मों में किया था काम

Kannada Actress Leelavathi : इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को साल के आखिरी महीने में एक और बड़ा झटका लगा है. पॉपुलर कन्नड़ एक्ट्रेस लीलावती अब हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने 85 साल की उम्र में शुक्रवार की शाम आखिरी सांस ली. लीलावती लंबे समय से बीमार चल रही थीं, उनके निधन से सिर्फ साउथ इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक लीलावती, उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं, अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें आनन-फानन में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली. लीलावती ने कन्नड़ की लगभग 400 सहित 600 से अधिक फिल्मों में काम किया और पिछले कई सालों से नेलमंगला में एक्टर बेटे विनोद राज के साथ रह रही थीं.

VIDEO | Eminent Kannada actor Leelavathi (85) passed away in a private hospital in Bengaluru after prolonged illness earlier today.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/DDXAbT5sEB

— Press Trust of India (@PTI_News) December 8, 2023