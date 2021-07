Kannada Star Yash and Family Move Into New House: कोरोना महामारी के बीच भी कई सारे बॉलीवुड और टीवी के सितारों ने नया घर लिया है और इस लिस्ट में अब मशूहर केजीएफ स्टार यश (Yash) का नाम भी शामिल हो गया है. दरअशल एक्टर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ घर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. Also Read - KGF स्टार Yash के फैन ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा 'अंतिम संस्कार में शामिल हो एक्टर'

दरअसल, एक्टर यश (Yash) ने आलीशान घर खरीदा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैंस उन्हें इस नए घर के लिए बधाई दे रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनका घर कितनी प्यारा लग रहा है. आपको बता दें, यश ने अपना ये नया घर प्रेस्टीज गोल्फ अपार्टमेंट, बेंगलुरू में लिया है, जो फोट वायरल हो रही है उसमें एक्टर का पूरा परिवार नजर आ रहे हैं. मीडिया में औऱ इंटरनेट पर इसकी कीमत करीब 5 करोड़ तक बताई जा रही है.



यश (Yash) की वायरल तस्वीरों में वह पत्नी राधिका के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ यश के माता-पिता भी दिख रहे हैं. यश और राधिका के एक बेटी आर्या और एक बेटा यथर्व है.