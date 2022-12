Kantara Hindi OTT Release: कंतारा हिंदी में जल्द होगी रिलीज, जानें कहां और कैसे देखें

Kantara Hindi OTT Release: ऋषभ शेट्टी की सुपरहिट फिल्म कंतारा को अगर आपने अब तक सिनेमाघरों में नहीं देखा है तो निराश ना हो, क्योंकि ‘कांतारा’ सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर भी आने को तैयार है. वैसे ‘कांतारा’ पहले ही ओटीटी पर आ चुकी है बस फर्क इतना सा है कि इसका हिंदी वर्जन अभी तक नहीं आय़ा था. ‘कांतारा’ कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में पहले ही ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है. हिंदी में इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे.

कंतारा का हिंदी वर्जन 9 दिसंबर से नेटफ्लिक्स इंडिया पर दर्शकों के लिए उपलब्ध होगा. कंतारा हिंदी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइबर्स के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध होगी. फिल्म के हिंदी डब संस्करण को भी ऋषभ शेट्टी ने निर्देशित किया है, इसने 75 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फैंस बेताबी से इसके हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे थे. अब मेकर्स ने फैंस को गुडन्यूज दे दी है.