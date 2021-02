Kapil Sharma abuses photographers while spotted at the airport in a wheelchair video viral- Kapil Sharma का विवादों से नाता काफी पुराना है. उनका और सुनील ग्रोवर की लड़ाई का मामला काफी सुर्खियों में रहा था. फिर शो बंद होने के बाद वे डिप्रेशन में भी चले गए थे. कई तरह की बातें उस वक्त भी सुनने को मिली थीं. Also Read - Anupamaa Spoiler Alert 23 Feb: अनुपमा से बदला लेने के लिए काव्या ने खेला ये खेल, षडयंत्र में फंस जाएगा वनराज?

अब हाल ही में अपने एटिट्यूड को लेकर कपिल फिर चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में उन्हें व्हील चेयर पर एयरपोर्ट से निकलते हुए देखा गया. उन्हें इस तरह देखकर वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ने कपिल से हाल-चाल पूछा. लेकिन कपिल ने उनके साथ अभद्र भाषा में बात की. चल हट, पीछे हट. एक शख्स पीपीई किट पहने कपिल को तेजी से एयरपोर्ट से बाहर ला रहा था. काला चश्मा और काली टीशर्ट और जींस पहने कपिल शर्मा उस वक्त काफी गुस्से में नज़र आ रहे थे. Also Read - bappi lahiri gold price and weight: क्यों इतनी ज्वैलरी पहनते हैं बप्पी लहरी? जानें कितना है वजन और रेट



बता दें, कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर के वापसी की खबर है. (Kapil Sharma) और सुनील ग्रोवर (Suil Grover) के बीच उस दौरान विवाद हुआ जब पूरा कास्ट ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर था, साल 2017 में दोनों के बीच फ्लाइट में ही जमकर झगड़ा हुआ. खबरें तो ये तक की थी सुनील (Sunil Grover) पर कपिल (Kapil Sharma) ने अपना जूता फेंका था औऱ साथ ही जमकर गाली दी थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर सुनील ने इस बात की जानकारी दी थी औऱ तब से लेकर आजतक वो शो में वापस नहीं आए हैं.