Kapil Sharma and Bhumi Pednekar- स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर कर्नाटक में लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए आगे आए हैं. वे इस नेक पहल को श्री श्री रवि शंकर के मिशन जिंदगी के जरिए अंजाम देंगे. इस पहल के तहत जरूरतमंदों की मदद करने के लिए होसकोटे, देवनहल्ली, नेलमंगला 1 और नेलमंगला 2 में कोविड अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन बसों की तैनाती की जाएगी.

भूमि कहती हैं, "हमारा देश फिलहाल घातक वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, जो यहां के गांवों-कस्बों में भी घुस चुका है. छोटे-छोटे शहरों और गांवों से कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां चिकित्सकीय सुविधाएं सीमित हैं और इस वक्त मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाना जरुरी है."

इसी पर कपिल कहते हैं, “एक इंसान होने के नाते हमें इस वक्त एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए. मैं भी अपनी तरफ से यथासंभव कर रहा हूं. गुरुदेव और भारतीय जैन संगठन जो असाधारण काम कर रहे हैं, उससे जुड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है.

कोविड रिलीफ के लिए शानदार काम कर रहीं भूमि के साथ मोबाइल ऑक्सीजन बसों की हमारी यह पहल कर्नाटक में लोगों को सहायता पहुंचाने के साथ शुरू हुई है और आगे योजना और भी जगहों में इसका प्रसार करने का है.”