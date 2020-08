Also Read - काले रंग में कहर ढाती है भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, हर फोटो देखकर दिल जलता है

View this post on Instagram

70’s look with 2020‘s filter 😂 #bts #retro #vintage #amitabhbachchan #shatrughansinha #kapilsharma #krushna #tkss #thekapilsharmashow #comedy #fun #laughter #makeup #shooting #actor 😂 @krushna30 ❤️