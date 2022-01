Kapil Sharma i am not Done Yet: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) इन दिनों अपने नेटफ्लिक्स पर आने वाले शो ‘आई एम नॉट डन येट’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में इसका हंस हंस कर लोटपोट कर देने वाला टीज़र सामने आया है. जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. इस शो में ऑडियंस में कपिल की पत्नी गिन्नी भी बैठी हैं. उनके साथ भारती सिंह भी हैं. वीडियो के शुरूआत में कपिल लोगों को हंसाने के लिए कई तरह की बातें करते हैं लेकिन फिर अपनी लव लाइफ पर आ जाते हैं.Also Read - रिवीलिंग डीप नेक क्रॉप टॉप पहनकर स्पॉट हुई Poonam Pandey, दिखा एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज- Video

वे अपनी वाइफ गिन्नी से पूछते हैं एक स्कूटर वाले लड़के से क्या सोचकर प्यार किया था. गिन्नी का जवाब सुनकर सब हंस पड़े.

गिन्नी ने कहा- मैंने सोचा पैसे वाले लड़के से तो सभी प्यार करते हैं मैं गरीब का कुछ भला कर दूं.

बता दें, लोगों का दिल जीतना वाला ये शो 28 Netflix पर टेलिकास्ट होगा.