Kapil Sharma and Ginni Chatrath Romantic Video: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में ज़रूर रहते हैं. अपनी कॉमिक टाइमिंग से हर किसी को हंसाने और गुदगुदाने वाले कपिल (Kapil Sharma) अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखने की पूरी कोशिश करते हैं. कपिल शर्मा अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ को भी ख़बरों से दूर रखते हैं. सोशल मीडिया पर भी दोनों (Kapil Sharma and Ginni Chatrath) एक साथ बहुत कम तस्वीरें शेयर करते हैं मगर इस बार इस कपल को एक अलग अंदाज़ में स्पॉट किया गया है. कपिल शर्मा पब्लिक प्लेस और कैमरे के सामने पत्नी गिन्नी के साथ रोमांटिक नज़र आए. दरअसल वायरल भयानी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कपिल अपनी पत्नी गिन्नी के साथ स्पॉट हुए. दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए. कपिल ने पैपराजी को पोज देते वक्त गिन्नी को किस (Kapil Sharma Kisses Ginni Chatrath on Camera) भी कर लिया.Also Read - नोरा फतेही के कपड़े छोड़ लोगों की पड़ी चाल पर नज़र, बोलें- सीधा नहीं चल सकती क्या?

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

Also Read - Akshay Kumar की Padman क्यों हैं अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म? R. Balki ने बताई ये वजह

सोशल मीडिया पर कपिल का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ दोनों बुधवार शाम को दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्य करवा स्टारर ‘गहराइयां’ (Gehraiyaan Screening) की स्क्रीनिंग देखने के लिए साथ में पहुंचे थे. इस दौरान दोनों ने पैपराजी को पोज़ दिए. कपिल ने कैमरे पर वाइफ को किस भी कर लिया. लोगों का कपल का ये अंदाज़ खूब पसंद आ रहा है. Also Read - Tere Naam के स्टार्स का 19 साल में बदल गया लुक, अब ऐसे दिखते हैं निर्जला से असलम तक...एक का हो गया निधन

कपिल के फैंस इस वीडियो पर खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- ‘कपिल और गिन्नी दोनों बहुत प्यारे हैं’ तो दूसरे यूजर ने लिखा- ‘मूड अच्छा है भाई का आज’. बता दें कि कपिल कभी कभार अपने बयानों की वजह से सुर्ख़ियों में आ जाते हैं.