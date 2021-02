Kapil Sharma Troll For Being Too Quick With Second Baby: कॉमेडियन कपिल शर्मा (Comedian Kapil Sharma) एक बार फिर से पिता बन गए हैं. दरअसल आज यानि 1 फरवरी को तड़के उनके घर बेटे (Baby Boy) ने जन्म लिया है. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को इसकी जानकारी दी है. इस दौरान कपिल को ना केवल उनके फैंस बल्कि कई सारे मशहूर सितारों ने भी इस बात की मुबारकबाद दी है. हालांकि इस दौरान कपिल को ट्रोल का भी सामना करना पड़ा है. Also Read - N Jagadeesan ने मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में ठोके सर्वाधिक रन, बने CSK में वॉटसन की जगह लेने के प्रबल दावेदार

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने ट्वीट किया, ‘नमस्कार हम आज सुबह एक बेबी बॉय पाकर धन्य हुए, भगवान की कृपा से बेबी और मां दोनों ठीक हैं, आप सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद और प्रार्थनाएं, हम आप सभी को प्यार करते हैं.’ Also Read - Aashram की पम्मी पहलवान इस साल भी तहलका मचाने को तैयार, अपनी Bikini Pics से मचा चुकी हैं सनसनी

दरअसल कपिल औऱ गिन्नी की शादी को अभी तीन साल ही पूरे हुए हैं और कपिल दूसरी बार पिता बन गए हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. कई यूजर्स कपिल शर्मा से पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें दूसरे बच्चे के जन्म की इतनी जल्दी क्या थी, देखें कैसे फैंस को कपिल को कर रहे हैं ट्रोल.एक ट्रोलर ने लिखा- ‘यह काफी जल्दी थी, पिछले साल ही तो आपको एक बेटी भी हुई थी. वहीं एक ने लिखा ‘बच्चों के जन्म के बीच कोई अंतर नहीं? यह ठीक नहीं है. ‘ एक यूजर ने लिखा- ‘ओ भाई जी, गजब ही स्पीड से लगे हो, एक के बाद एक प्रोडक्शन बारी है, बिना रुके.’

दरअसल, दिसंबर 2019 में ही कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ ने बेटी अनायरा को जन्म दिया था और अब 2021 की ही शुरुआत में उन्होंने अपने दूसरे का वेलकम किया है.