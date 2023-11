Kapil Sharma: अब टीवी पर नहीं OTT पर आएंगे कपिल शर्मा, सुमोना चक्रवर्ती का कटा पत्ता- जानें डीटेल

Kapil Sharma Comedy Show To Stream On Netflix: कपिल शर्मा अब अपना एक पूरा कॉमेडी शो लेकर आ रहे हैं, इसका नाम ‘कपिल शर्माज कॉमेडी शो’ होगा और इस बार वो टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी पर आएंगे. कामेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया था कि वह अपना घर बदलने जा रहे हैं. हालांकि, कपिल की वास्तविकता में अपना घर बदलने की कोई योजना नहीं है, बल्कि यह बात उन्होंने अपने नए शो के प्रचार को लेकर कही थी. दरअसल अब कपिल टीवी की जगह पर ओटीटी पर आएंगे और वहीं पर आपको हंसाएंगे. खास बात यह है कि यह शो अब टीवी पर नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा

‘द कपिल शर्मा शो’ के बारे में जानकारी देते हुए नेटफ्लिक्स इंडिया ने लिखा है कि “पता है क्या, कपिल शर्मा का नया पता? आपको बता दें, अब उनका पता बदल गया है, क्योंकि कपिल और उनकी गैंग जल्द ही ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर आ रही हैं.” नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस कैप्शन के साथ कपिल शर्मा का एक वीडियो भी शेयर किया. इस वीडियो में कपिल शर्मा ने दिलचस्प अंदाज में अपने नए प्रोजेक्ट की ‘न्यूज’ शेयर की है.

Pata hai kya, Kapil ka naya pata? Sharing the good news on our family group because ✨ Kapil & the gang are coming soon to Netflix! ✨🥳@KapilSharmaK9 #ArchanaPuranSingh @Krushna_KAS @kikusharda #RajivThakur @beingu_studios #GurjotSingh pic.twitter.com/RxVwULnff6

— Netflix India (@NetflixIndia) November 14, 2023