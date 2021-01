Kapil Sharma on Second Baby And Confirms His Show Going Off-Air: ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) एक बार फिर से ऑफ एयर होने वाला है. जी हां पिछले कुछ दिनों से इस खबर ने मीडिया में जोर पकड़ा हुआ था औऱ आखिरकार अब शो का क्या होगा इस पर अब खुद कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने फैंस के साथ बातें शेयर की है. हालांकि फैंस का ये दिल जानकर टूट जाएगा की कपिल जल्द ही टीवी से दूरी बना लेंगे. Also Read - VIDEO: 'The Kapil Sharma Show' होने वाला है बंद? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

छोटे पर्दे के सबसे लोकप्रिय शोज़ में शामिल द कपिल शर्मा शो अगले महीने से ऑफ़ एयर हो रहा है, भले ही इसके आधिकारिक वजह का खुलासा नहीं हो रहा था लेकिन अब कपिल ने सारी बातों पर मुहर लगा दिया है. दरअसल कपिल ने ट्विटर पर चैट सेशन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया औऱ इसी दौरान उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए जिसमें शो औऱ उनकी जिंदगी के बारे में सवाल पूछे गए थे.

ट्विटर पर चैट सेशन के दौरान कपिल के एक फैन ने उनसे शो बंद करने की वजह पूछी, जिसके जवाब में कपिल ने कहा- 'क्योंकि अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए मुझे अपनी पत्नी के पास घर पर रहना है'. यह पहली बार है, जब कपिल ने किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर दूसरी बार पिता बनने की बात स्वीकार की हो.

Bcoz I need be there at home with my wife to welcome our second baby 😍🧿 https://t.co/wdy8Drv355 — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) January 28, 2021



बता दें, द कपिल शर्मा शो फरवरी के दूसरे हफ़्ते में बंद हो रहा है. बता दें, कपिल की पत्नी गिन्नी चतरथ के दूसरी बार प्रेग्नेंट होने की ख़बरें नवम्बर में पहली बार आयी थी. भारती सिंह के करवा चौथ वीडियो में गिन्नी का बेबी बंप नज़र आने के बाद यह ख़बर इंटरनेट पर फैल गयी कि कपिल दूसरी बार पापा बनने वाले हैं. लगता है आने वाले महीने में कपिल पिता बन जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि कपिल अपने वाले बच्चे के साथ अच्छा समय बिता सकें.