Hindi Entertainment Hindi

Kapil Sharma Firing Outside At Amritsar Home Entire Family Was Present

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर के बाहर फायरिंग, पूरी फैमिली थी घर पर मौजदू

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बार फिर दिल दहलाने वाली खबर है, मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर वाले घर के बाहर फायरिंग हुई है.

kapil sharma firing

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर वाले घर के बाहर कथित तौर पर फायरिंग की खबर है. बताया जा रहा है कि कुछ बाइक पर सवार बदमाशों ने उनके घर के बाहर गोलियां चलाईं. घटना के वक्त उनका पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था. वहीं कपिल शर्मा शूटिंग के सिलसिले में मुंबई में हैं. इस घटना में अभी किसी के नुकसान की खबर नहीं है. पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. शुरुआती जानकारी के मुताबिक दो राउंड फायरिंग हुई थी.