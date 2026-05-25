मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर के बाहर फायरिंग, पूरी फैमिली थी घर पर मौजदू

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बार फिर दिल दहलाने वाली खबर है, मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर वाले घर के बाहर फायरिंग हुई है.

Published date india.com Published: May 25, 2026 3:37 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
kapil sharma firing outside at amritsar home entire family was present
kapil sharma firing

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर वाले घर के बाहर कथित तौर पर फायरिंग की खबर है. बताया जा रहा है कि कुछ बाइक पर सवार बदमाशों ने उनके घर के बाहर गोलियां चलाईं. घटना के वक्त उनका पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था. वहीं कपिल शर्मा शूटिंग के सिलसिले में मुंबई में हैं. इस घटना में अभी किसी के नुकसान की खबर नहीं है. पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. शुरुआती जानकारी के मुताबिक दो राउंड फायरिंग हुई थी.

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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