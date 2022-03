Kapil Sharma Trolled For Not Promoting The Kashmir Files on The Kapil Sharma Show: कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में बॉलीवुड,टीवी,भोजपुरी और ओटीटी के कई सारे सितारे शो में अपने काम को प्रमोट करने आते हैं. हाल ही में शो में भोजपुरी स्टार आए हुए थे. हालांकि ये शो एक खास फिल्म को प्रमोट ना करने की वजह से विवादों में आ गया है. दरअसल . ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और उनके शो के मेकर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने शो पर इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया है और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है, जिस वजह से लोग अब कपिल को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.Also Read - सीक्रेट शादी रचाने वाली नेहा धूपिया ने Kiss करने से पहले एक्टर से 5 बार धुलवाए थे हाथ, बोलीं- अब मैं शादीशुदा...

निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री इन दिनों अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा में हैं और हाल ही में जम्मू में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसके बाद दर्शकों के इमोश्नल रिएक्शन सामने आए. तब फैंस ने फिल्म निर्देशक को कहा था कि उन्हें इस फिल्म का और प्रमोशन करना चाहिए ताकि ये और लोगों तक पहुंचे, ऐसे में फैंस के ट्वीट के बाद विवेक अग्निहोत्री ने उनको जवाब दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. Also Read - The Fame Game: माधुरी दीक्षित को एक नज़र देखने के लिए घर में घुस गया था अनजान आदमी, पकड़ा गया तो कुछ ऐसा बोला- आ गई हंसी

दरअसल एक यूजर ने ट्विटर पर विवेक को टैग करते हुए पूछा, ‘विवेक सर, इस फिल्म को कपिल शर्मा के शो में प्रमोट करने की जरूरत है. आपने सबका सहयोग किया है. प्लीज इस फिल्म को भी प्रमोट करें. हम सब मिथुन दा अनुपम खेर को एक साथ देखना चाहते हैं. धन्यवाद!’ इस ट्वीट पर विवेक (Vivek Agnihotri) ने जबाव देते हुए लिखा, ‘मैं ये फैसला नहीं ले सकता कि कपिल शर्मा शो में किसे बुलाना चाहिए. ये पूरी तरह से कपिल शर्मा और उनके मेकर्स पर डिपेंड करता है. जहां तक बॉलीवुड की बात है तो एक बार मिस्टर बच्चन ने गांधी परिवार के लिए कहा था- वो राजा हैं हम रंक’. Also Read - Valentine's Day 2022: बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की शादी को हुए कितने साल? कपल को नहीं है याद

I don’t get to decide who should be invited on @KapilSharmaK9 show. It’s his and his producers choice whom he wants to invite. As far as Bollywood is concerned, I’d say what once Mr. Bachchan was quoted saying about Gandhis: वो राजा हैं हम रंक… https://t.co/la8y9FhB6l — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 7, 2022



विवेक यहीं पर नहीं रुके उन्होंने आगे लिखते हुए कहा ‘मैं भी उनका फैन हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने हमें अपने शो पर बुलाने से मना कर दिया गया है क्योंकि हमारी फिल्म में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है. बॉलीवुड में नॉन स्टार निर्देशक, लेखक और अच्छे कलाकारों को कोई नहीं पूछता है. विवेक के इन आरोपों के बाद कई यूजर्स ने कपिल शर्मा को आड़े हाथ लिया है और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.’

I don’t get to decide who should be invited on @KapilSharmaK9 show. It’s his and his producers choice whom he wants to invite. As far as Bollywood is concerned, I’d say what once Mr. Bachchan was quoted saying about Gandhis: वो राजा हैं हम रंक… https://t.co/la8y9FhB6l — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 7, 2022



गौरतलब है कि स फिल्म की कहानी 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी निर्मम हत्याओं के बारे में बयां की गई है. इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर, मृणाल कुलकर्णी, अतुल श्रीवास्तव और पृथ्वीराज सरनाइक जैसे सितारों ने काम किया है. ये फिल्म 11 मार्च, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.