Kapil Sharma And Ginni Chatrath Daughter Pictures: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ दिसंबर महीन में एक बेटी के माता-पिता बनें. हालांकि अब तक कपिल ने अपनी बेटी से मीडिया को रूबरू नहीं कराया है या यूं कहें कि अबतक उनकी बेटी की तस्वीर मीडिया के सामने नहीं आई है. हालांकि, हाल ही में फैन द्वारा बनाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कपिल की मां की जन्मदिन की पार्टी चल रही है. इसी के साथ दो तस्वीरों को शेयर किया गया है. इन तस्वीरों में कपिल की बाहों में एक छोटी बच्ची दिख रही है.

बता दें कि सोशल मीडिया पर कपिल की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में कपिल के हाथ में एक छोटी बच्ची दिख रही है. फैन पेज पर बताया गया है कि ये तस्वीरें कपिल शर्मा की बेटी की है. कपिल की बाहों में दिख रही बच्ची सोने में व्यस्त हैं. इस दौरान कपिल शर्मा को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है.

Janak aunty ka b’day celebration😍😍😍

Baby Ginnu ki 1st jhalak😍😍😍😍😍

Choti si hi sahi magar ok for me🤭🤭🤭🤭🥰🥰🥰😍😍😍😍puri jhalak bhi milegi jald hi😌😌🤞🏻🤞🏻🤞🏻😭😭@KapilSharmaK9 @ChatrathGinni pic.twitter.com/rWvTywQNur

