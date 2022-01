Kapil Sharma on Netflix: कॉमेडी के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. लंबे संघर्ष के बाद कपिल ने अपना एक खास मुकाम बनाया है. आज ‘दी कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के चाहने वाले लाखों में हैं. उनके शो में हर फील्ड के दिग्गजों का आना जाना है. कपिल शर्मा अब टीवी के अलावा ओटीटी पर भी धमाल मचा रहे हैं. जी हां, इन दिनों कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का स्टैंड अप कॉमेडी शो ‘I am not done yet’ नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम हो रहा है और इसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं. कपिल अपने स्टैंड अप सेट में अपनी ज़िंदगी के कुछ अनसुने किस्से भी साझा कर रहे हैं. कपिल शर्मा इस नेटफ्लिक्स शो में अपनी लाइफ और स्ट्रगल से कॉमेडी निकाल रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस शो की खूब चर्चा हो रही है.Also Read - Keerthy Suresh और Nani की इस फिल्म में जमेगी जोड़ी, दोनों डी-ग्लैमराइज होने के लिए हैं तैयार

शो में कपिल शर्मा ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्सों का खुलासा किया है. कपिल ने बताया कि वो मुंबई आकर अपने पैसे अंडरवियर में छुपा लिए थे. उन्होंने कहा कि मुंबई शहर पहली बार आकर उन्हें डर लगा था और इस डर से उन्होंने अपने पैसे अंडरवियर में छुपा लिए. कपिल कहते हैं कि "मैं उसमें 1200 रुपये लेकर मुंबई आया था. मैं मुंबई आया तो गरीब था स्टेशन पर सोया. मेरे साथ मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त भी थे. हमने बहुत सुना था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड है. ऐसे में डर के मारे मैंने अपने पैसे अंडरवियर में छुपा लिए थे.'

यही नहीं कपिल ने इस शो में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि कैसे वो नशे में धुत शाहरुख खान के घर पहुंचे थे. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि क्या सोच कर उन्होंने साल 2016 में शराब के नशे में विवादित ट्वीट किया था जिस पर खूब हंगामा मचा था.