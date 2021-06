Kapil Sharma Fees For Upcoming Episodes Of The Kapil Sharma Show: कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) का तीसरा सीजन जल्द शुरू होने वाला है. बता दें कि कोरोना के दौरान ये शो चल रहा था, लेकिन बाद में कपिल (Kapil Sharma) जब दूसरी बार पिता बनें तो उन्होंने शो को कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया और अब फिर से शो वापसी करने वाला है. Also Read - The Kapil Sharma Show की पिंकी बुआ का ऐसा हॉट अवतार पहले नहीं देखा होगा! एक एपिसोड का लेती हैं इतने लाख- Pics

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) इस बार शो को नए तरीके से लेकर आएंगे और इसके लिए टीम पूरी तरह से तैयार है. खबरे हैं कि इस सीजन के लिए कपिल ने अपनी फीस भी बढ़ा दी है. रिर्पोट की मानें तो इस शो को होस्ट करने के लिए हर एपिसोड 30 लाख रुपए ले रहे थे फिर उन्होंने फीस 50 लाख रुपए कर दी है. अब वे एक हफ्ते के लिए 1 करोड़ रुपए फीस लेंगे. हालांकि इस प र अभी तक मुहर नहीं लगी है. Also Read - B'dy: The Kapil Sharma Show की 'भूरी' है खूब रईस, करोड़ों में Net Worth, जानें Income, Fees, Cars Collection...



शो के ऑनएयर होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन खबरे हैं कि टीम लगातार शूटिंग कर रही है और पूरे जोर-शोर के साथ तैयारी करने को तैयरा है. अगर सुबकुछ ठीक रहा है तो कपिल (Kapil Sharma) अपने शो द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) को जुलाई के लास्ट वीक या फिर 21 जुलाई से ऑन एयर कर सकते हैं.