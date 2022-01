Kapil Sharma comedy Show I am Not Done Yet on Netflix: फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपना कॉमेडी शो लेकर 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर हाजिर हो रहे हैं. शो का नाम है I am not done yet. जाहिर है इस शो के जरिए इस बार आपका वीकेंड और मजेदार होने जा रहा है. शो से जुड़े कपिल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक एपिसोड के वीडियो में वो बताते हैं कि आठ पैग पीने के बाद उनका क्या हाल होता है. जो शो चल रहा होता है वो भी बंद कर बैठते हैं.Also Read - Tata Sky हुआ Tata Play, 15 साल बाद हुए इस बदलाव के साथ यूजर्स को मिलेगा Netflix का सपोर्ट

इस वीडियो में कपिल ने अपने डिप्रेशन के बारे में भी बात की कि कैसे उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी. ये सुनकर वहां के लोगों की हंसी रूक नहीं पाई.

इससे पहले भी वे शो में मुंबई शहर का शुक्रिया अदा कर चुके हैं जिन्होंने एक स्कूटर वाले के सपनों को पूरा किया. स्टार कॉमेडियन ने कहा कि मुझे याद है मैं बिलकुल नया था मुंबई में और इस बात से अनजान था कि मेरे रास्ते में क्या आ रहा था. मैं मुंबई की हलचल भरी सड़कों के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा था, मैं अभी जहां हूं, वहीं होने का सपना देख रहा था.