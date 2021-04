Kapil Sharma discloses son’s name on Neeti Mohan’s request Know The Name: कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) भले ही इन दिनों अपने फैंस के दूर हों और टीवी पर ना आ रहे हों लेकिन वो सोशल मीडिया पर अक्सर अपने फैंस के साथ बातें करते रहते हैं. वहीं एक्टर ने हाल ही में अपना 40वां जन्मदिन मनाया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने इस दौरान अपने फैंस को एक खास तोहफा भी दे दिया. दरअसल 2 फरवरी को दूसरी बार पिता बने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे का नाम बताया है. Also Read - Taarak Mehta.... के डायरेक्टर पर भड़के लोग, Quit करने की दी धमकी, क्या है वजह?

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) फरवरी में दोबारा पेरेंट्स बने हैं. अब तक कपिल ने बेटे का नाम और फोटो किसी को नहीं दिखाई थी, लेकिन अब एक्टर ने उसका नाम सबको बता दिया है. दरअसल सिंगर नीति मोहन (Neeti Mohan) ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को ट्विटर पर बर्थडे विश किया था और उनके बेटे का नाम पूछा था. जिसके जवाब में कपिल (Kapil Sharma) ने उन्हें शुक्रिया कहा था और अपने बेटे का नाम बताया.

नीति ने ट्वीट किया था, 'हैप्पी बर्थडे कपिल शर्मा पाजी. आपको और आपके परिवार को बहुत सारा प्यार. अब बेबी बॉय का नाम बता दो.' कपिल ने इसका जवाब दिया, 'शुक्रिया नीति. उम्मीद है आप ठीक होंगी. हमने इसका नाम त्रिशान रखा है.'

Thank you neeti 🤗❤️ hope ur taking well care of urself 🤗 we named him trishaan 😍🥳🥳🥳 https://t.co/776HlHVm0f — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) April 4, 2021



आपको बता दें कि इस नाम के दो मलतब होते हैं और दोनों ही काफी प्यारे हैं. त्रिशान का एक मतलब होता है आनंद का राजा (King of joy) और दूसरा मतलब है- जीत, विजय. कपिल और गिन्नी को 2 फरवरी को बेटा हुआ था. इससे पहले दोनों की एक बेटी अनायरा है. कपिल शर्मा और गिन्नी ने 2018 में शादी की थी.