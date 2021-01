Kapil Sharma reveals in front of Aishwarya Rai How much tax he pays in a year leaves everyone shocked- अपनी कॉमेडी से सबको गुदगुदाने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हाल ही में खुलासा किया कि वे एक साल में कितना टैक्स देते हैं. जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए. कपिल ने बताया कि वे एक साल में करीब 15 करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं. इसके जरिए कपिल संदेश देना चाहते थे कि हमें समय पर इनकम टैक्स भरते रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है. Also Read - कियारा आडवाणी की हॉट तस्वीरें कहती हैं एक ही बात, बस! इस चीज को करें फॉलो फिर देखिए कमाल

बता दें, द कपिल शर्मा के इस एपिसोड में ऐश्वर्या राय गेस्ट बनकर आई थीं. कपिल एक बात पर खुद को गरीब कहते हैं. कपिल की इस बात पर नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि, 'ये साल में 12 करोड़ रुपये टैक्स देता है और खुद को गरीब बताता है'. उनके साथ मजाक में कपिल ने कहा कि मैं तो 15 करोड़ का टैक्स देता हूं. ये सुनने के बाद सब हैरान हो गए.

गौरतलब है कि कपिल शर्मा ने रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, आमिर खान जैसी हस्तियों को भी पछाड़ते हुए 2017 में सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया था.