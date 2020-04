corona virus lockdown kapil sharma and wife ginni chatrath celebrates navratri puja with cute little daughter Anayra: कॉमेडियन कपिल शर्मा का सेंस ऑफ ह्यूमर को लोग बहुत पसंद करते हैं. द कपिल शर्मा शो को भी देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. लेकिन कोरोना वायरस के खौफ के डर से जहां फिल्मों और सीरियल की शूटिंग बंद कर दी गई हैं. वहीं इस बार नवरात्रि में मंदिर के द्वार भी बंद हैं. लोगों ने सादगी से अपने घर में ही पूजा-पाठ किया. वहीं अष्टमी पूजन के दिन कपिल शर्मा ने अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ और नन्हीं बेटी अनायरा के साथ दुर्गाष्टमी की पूजा की. लाल और पीले रंग के लहंगा चोली में उनकी बेटी इतनी प्यारी लग रही है कि किसी का भी मन गोद में उठा लेने के लिए बैचेन हो जाएगा. अनायरा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. Also Read - कोरोना वायरस लॉकडाउन में इंटीमेट हुए सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन, तस्वीरों में देखिए किस कदर प्यार में डूबे हैं





बता दें, आज कपिल शर्मा का बर्थडे है. उनके कॉमेडी शो ‘ द कपिल शर्मा शो में हिस्सा लेने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. लेकिन लोग उस वक्त निराश हो गए जब उन्हें कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच हुई लड़ाई की खबर मिली, साथ ही ये पता चला कि वे दोनों अब कभी साथ में देखने को नहीं मिलेंगे.

लड़ाई के बाद धीरे-धीरे कपिल की तबियत खराब होने लगी जिसकी वजह से उन्हें सेलेब्स की शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी और अच्छा-खासा चल रहे शो को बंद करना पड़ा.हालांकि, कपिल फिर अपने नए शो ‘फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा’ के साथ लौटे हैं. कपिल शर्मा की फैन फोलोइंग इतनी बड़ी है कि वे इसके दम पर किसी भी अभिनेता को टक्कर दे सकते हैं.