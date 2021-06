Will Sunil Grover work with Kapil Sharma Again Here What Actor Have To Say: द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) और कॉमेडी नाइट विद कपिल (Comedy Night With Kapil) से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाले गुत्थी-डॉ.मशूहर गुलाटी या फिर यूं कहें कॉमेडियन सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) छोटे पर्दे से लंबे समय से दूर हैं. हालांकि उनके फैंस उन्हें फिल्मों और वेब सीरीज में खासा पसंद रहे हैं, लेकिन उन्हें वो फिर से लोगों को हंसाते हुए देखना चाहते हैं. ऐसे में अपनी वापसी पर से सुनील ग्रोवर (Sunil grover) ने पर्दा उठा दिया है. Also Read - Sunil Grover ने Sunflower में करेंगे केस सॉल्व, बोलें- बस इस बात का है डर

सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने अपने पुराने साथी कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के साथ वापस लौटने पर एक बार फिर से जोरों से पर चर्चा है. ऐसे में जब सुनील (Sunil Grover) से पूछा गया कि वो कपिल (Kapil Sharma) के बारे में क्या सोचते हैं और क्या वे फिर से साथ काम करना चाहेंगे? सुनील (Sunil Grover) ने इस सवाल के जवाब में कहा, ‘फिलहाल अभी साथ काम करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन कुछ करने का मौका मिलता है तो हम दोनों जरूर साथ काम करेंगे.’ Also Read - हंसी का पिटारा लेकर वापस आ रहे हैं 'कप्पू शर्मा', इस दिन से शुरू होगा 'द कपिल शर्मा शो'...दिखेगा नया अवतार

याद दिला दें कि साल 2017 में कपिल (Kapil Sharma) और सुनील (Sunil Grover)के बीच झड़प हुई थी. इसके बाद काफी समय तक दोनों के बीच बातचीत नहीं थी, लेकिन अब दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर इसकी झलक दिखती रहती है. जहां सुनील ने कपिल के साथ काम करने की इच्छा जताई है वहीं कपिल भी सुनील के साथ काम करने को बेताब हैं.