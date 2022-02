Kapil Sharma New Movie With Nandita Das: कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा (Kapil Sharma) इन दिनों छोटे पर्दे पर जमकर धमाल मचा रहे हैं और साथ ही वो कुछ दिनों पहले ही ओटीटी पर नजर आए थे. ‘I Am Not Done’ लेकर कुछ दिनों पहले नेटफिलक्स पर आए थे और लोगों को जमकर हंसाया था. ऐसे में अब कॉेमडियन के पास एक बहुत बड़ा आया है और इस बार उन्हें मशहूर निर्देशक नंदिता दास (Nandita Das) के साथ काम करने का मौका मिला है. ‘फिराक’ और ‘मंटो’ बना चुकीं निर्देशक नंदिता दास ने अपनी अगली फिल्म के लिए कपिल शर्मा को बतौर हीरो चुना है और अगर आपको लग रहा है कि वो किसी कॉमेडी प्रोजेक्ट पर कपिल (Kapil Sharma New Movie) के साथ काम कर रही हैं तो आप बिल्कुक गलत सोच रहे हैं. दरअसल इस फिल्म में कपिल बेहद अनोखे अंदाज में नजर आने वाले हैं. बता दें कि इस फिल्म में कपिल शर्मा एक ऐसा रोल प्ले करने वाले हैं, जैसा हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है.Also Read - Viral Video: मुंबई की सड़कों पर लोगों को Free Hug देते हुए नज़र आईं Richa Chadha, क्या है वजह?

राइटर-डायरेक्टर-प्रोड्यूसर नंदिता दास ने अपनी आगामी फिल्म के लिए कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के साथ हाथ मिलाया है. इस फिल्म में कपिल शर्मा पहले कभी नहीं देखे जाने वाले अवतार में नजर आएंगे. कपिल शर्मा अपनी नई फिल्म में एक फूड डिलीवरी राइडर के रूप में दिखाई देंगे. कपिल शर्मा के अपोजिट एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी नजर आएंगी. शहाना, फिल्म में कपिल शर्मा की पत्नी की भूमिका निभाएंगी. इस फिल्म को अप्लॉज एंटरटेनमेंट और नंदिता दास इनिशिएटिव्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा. इस महीने के अंत में ओडिशा के भुवनेश्वर में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी.

कपिल शर्मा इसके पहले भी एक फिल्म 'किस किस को किस करूं' और फिरंगी में नजर आ चुके हैं. अपनी इस नई फिल्म की चर्चा चलने पर वह कहते हैं, 'मैं बहुत उत्साहित हूं. इसलिए नहीं कि मैं एक फिल्म कर रहा हूं बल्कि इसलिए कि मैं नंदिता दास की फिल्म कर रहा हूं, उन्हें मैंने एक एक्टर और एक डायरेक्टर दोनों रूप में देखा है और उनके पास चीजों को देखने का एक बहुत ही अलग और गहरा नजरिया है.सलिए एक एक्टर के रूप में मेरा काम सिर्फ वही करना है जो वह मुझसे कहती हैं. मुझे खुशी है कि इस फिल्म में दर्शकों को मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा.'