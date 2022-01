Kapil Sharma Netflix show leaked footage: छोटे पर्दे पर द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) से सबके दिलों पर अपनी जगह बनाने वाले मशहूर कॉमेडिन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अब बहुत जल्द ही कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने शो से घर-घर में कॉमेडी क‍िंग बन चुके कपिल (Kapil Sharma) जहां एक तरफ टीवी पर ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) से लोगों को हंसाते हुए और मस्‍ती करते हुए नजर आते हैं, वहीं कपिल (Kapil Sharma) का डिजिटल डेब्यू भी होने वाला है. दरअसल कपिल (Kapil Sharma) ने आज ही नेटफ्ल‍िक्‍स (Netflix) पर आने वाले अपने नए शो ‘कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन यट’ (Kapil Sharma: I Am Not Done Yet!) कर ऐलान कर द‍िया है. यह शो 28 जनवरी को प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा, बुधवार को कपिल (Kapil Sharma) ने शो के दो वीडियो शेयर किये। एक वीडियो में उनके स्टैंड अप एक्ट की झलक पेश की गयी है. वीडियो में कपिल (Kapil Sharma) सामने बैठी जनता को अपनी निजी जिंदगी के किस्से सुनाते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने इससे जुड़े दो वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं, जिसमें एक में तो वो बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और अपने मजाकिया अंदाज में शो को लेकर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का दूसरा वीडियो काफी मजेदार है, जो उनके कॉन्ट्रोवर्सी वाले ट्वीट्स को लेकर है.Also Read - अपने प्यार को पाने के लिए दिव्यांका त्रिपाठी ने चुनी थी अंधविश्वास की राह, रो-रोकर किया था खुलासा- Video

जब ट्वीट करके मालदीव भागे कपिल

नेटफ्लिक्स (Netflix) पर कपिल शर्मा बहुत जल्द ‘कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन यट’ (Kapil Sharma: I Am Not Done Yet!) शो आएगा और ये एपिसोड 28 जनवरी 20222 को 190 देशों में स्ट्रीम होगा. ऐसे में इससे जुड़े कुछ मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहे है. इस वीडियो में कपिल उस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था. कपिल उस वाकये को लेकर अपनी खिंचाई करते हैं, जब उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस पर खूब बवाल हुआ था. कपिल कहते हैं कि मैं मालदीव में 8-9 दिन रहा. जैसे ही मैं मालदीव पहुंचा, मैंने कहा, मुझे ऐसा रूम दो, जिसमें इंटरनेट ना हो. ऐसे में उन्होंने पूछा, आप शादी करके आये हो. मैंने कहा, मैं ट्वीट करके आया हूं. मैं जितने भी वहां पर रहा, मेरा नौ लाख रुपया खर्च हुआ. मेरी जिंदगी भर की पढ़ाई-लिखाई में इतना खर्च नहीं हुआ, जितना वो एक लाइन लिखकर मैंने करवा लिया’. Also Read - बीड़ी के बंडल पर दिखी Dharmendra और Hema Malini की फोटो, भड़के एक्टर ने यूं दिया जवाब

View this post on Instagram A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

इसके बाद कपिल ने आगे कहा ‘सच में मैं ट्व‍िटर पर केस करना चाहता हूं. क्योंक‍ि कभी कभी कोई नेता ट्वीट कर देता है तो ट्व‍िटर वाले लिख देते हैं ना नीचे, तो मेरे ट्वीट के नीचे भी लिख दें. ‘Drunk Tweet’ इग्नोर करो मेरे पैसे बच जाते और मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता हमारे देश का, अगर मैंने रात में कोई बात की है, तो रात में बात करो और बात खत्म करो और बात खत्म करो. क्योंक‍ि सुबह मेरे विचार बदले हुए होते हैं. मैं आज दिल खोलकर बताना चाहता हूं कि सारे ट्वीट्स मेरे नहीं थे, कुछ Jack Daniel के थे, कुछ Johnnie Walker के थे. हालांकि कुछ कुछ तो मेरे थे, पर छोटी छोटी बातों के लिए आप किसी कलाकार को ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर सकते ना.’

क्या था कप‍िल का कंट्रोवर्स‍ियल ट्वीट?

स्टैंड अप स्पेशल में कप‍िल ने ट्वीट को लेकर अपनी सफाई भी दे दी और दिल की खुन्नस भी निकाल ली है. याद दिला दें कप‍िल ने कुछ साल पहले बीएमसी मुंबई पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था जिसपर सियासी बवाल मच गया था. कप‍िल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ट्वीट लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि ऑफ‍िस खोलने के लिए बीएमसी ने पांच लाख रुपये की मांग की है. कप‍िल के अनुसार उन्होंने ये ट्वीट नशे में किया था.