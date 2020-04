Also Read - Coronavirus: PM मोदी कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे, Lockdown पर नई घोषणा संभव

View this post on Instagram

Also Read - पीएम मोदी कल सुबह दस बजे देश को करेंगे संबोधित, लॉकडाउन को लेकर कर सकते हैं बड़ा फैसला

So ever since I can remember I have loved singing! Am so glad to know I have a loving audience …..#lockdownwiththejohars