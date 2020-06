नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड ने पूरे देश को चौंका दिया है. इस हादसे के बाद से हर तरफ निराशा पसरी है. सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कहते कहते अपनी यादों के साथ कई सवालों को भी पीछे छोड़ दिया है. बीतें दिनों से सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ लोग सुशांत की यादें शेयर कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सुशांत के कुछ फैंस बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशक और निर्माता करण जौहर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट को जमकर फटकार लगा रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं. Also Read - सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर सुनकर चीख पड़ीं एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे, कुछ ऐसा था दोनों का रिश्ता

दरअसल, सोशल मीडिया पर करण जौहर के टीवी शो ‘कॉफी विद करण’ का एक वीडियो क्लीप काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट भी नजर आ रही हैं. इस वीडियो क्लिप में करण, आलिया से पूछ रहे हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह में वह किसे मारना (Kill) चाहेंगी, किससे शादी करना चाहेंगी और किससे हूकअप करना चाहेंगी. इसके जवाब में आलिया कहती हैं कि वह रणबीर कपूर से शादी करना चाहेंगी, सुशांत सिंह राजपूत को मारना चाहेंगी और रणवीर सिंह से हुकअप करना चाहेंगी.

बस इसी वीडियो क्लिप को शेयर करके लोग आलिया और करण पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं. यहां देखें लोगों के रिएक्शन: Also Read - अलविदा सुशांत: घर, परिवार, पड़ोसी सभी की जुबान पर एक ही सवाल, आखिर क्यों?

So @aliaa08 you must be happy now you killed him right @karanjohar , you both were laughing in this video #RIPSushant poor @itsSSR

