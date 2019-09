फिल्मकार करण जौहर रियलिटी बेस्ड क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में मेगास्टार अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए गए 1 करोड़ रुपये के सवाल का जवाब जानते थे. हिमांशु धुरिया (19) नाम के प्रतियोगी ने शो से 1 करोड़ रुपये जीतने का मौका गंवा दिया. पूछा गया सवाल सिर्र-ए-अकबर के बारे में थे. सवाल था कि “किनके द्वारा किए गए अनेक उपनिषदों के फारसी अनुवाद के संकलन को ‘सिर्र-ए-अकबर’ के नाम से जाना जाता है?”

इस सवाल के विकल्प थे अबुल फजल, शाह वल्लाह देहलवी, दारा शिकोह और अहमद अल-सरहिंदी.

