नई दिल्लीः गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में सरकार ने देश भर में अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाओं को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है. जिन लोगों को पद्मश्री दिया जाना है उनमें बॉलीवुड की एक्टर कंगना रनौत(Kangana Ranaut) और एक्टर करण जौहर(Karan Johar) का भी नाम शामिल है. पद्म श्री (Padma Shri Award) की मिलने की घोषणा के बाद कंगना ने कहा कि मैं इसे पाकर काफी खुश और उत्साहित हूं. हाल ही में अभिनेता और डायरेक्टर करण जौहर ने कंगना को बधाईं संदेश भेजा है.

एक इंटरव्यू में जब करण से कंगना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वह एक अच्छी अदाकारा है और अगर भविष्य में मेरे पास कोई ऐसी मूवी होती है जिसमें उनकी जरूरत समझ में आती है तो मैं जरूर उनसे सम्पर्क करूंगा.

करण ने कहा कि कंगना एक ऐसी अदाकार है जो किसी भी प्रकार के किरदार में खुद को ढाल लेती है और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना यह अवार्ड डिसर्व करती हैं. करण के बंधाई संदेश पर तो कंगना ने किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं किया लेकिन उनकी बहन रंगोली ने जोरदार जवाब दिया है. जिसके बाद वह जमकर ट्रोल हो रही हैं.

रंगोली ने ट्वीट किया है कि करण जौहर जी कह तो ऐसे रहे हैं कि जैसे फोन करने पर कंगना आ जाती है. भाईसाहब आपके और मेरे चाहने से क्या होता है, कंगना को तो स्क्रीप्ट चाहिए होती है, कभी होगी आपके पास उनके लायक स्क्रिप्ट? इसके बाद रंगोली ने लिखा कि आखिरी बार कंगना ने करण जौहर की ‘ए दिल है मुश्किल’ देखी थी.

Last time Kangana saw KJO film ADHM, she was furious she told me cancer patient ki chemotherapy chal rahi hai phir bhi stalker creepy ladka jabardasti karta hai aur usse kehta hai, ab toh meri ho ja ab toh tujhe cancer hai…(contd)

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 29, 2020