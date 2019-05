न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क में रह रहे नेपाल के डिजायनर प्रबल गुरंग ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिनमें उनके और बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर के बीच रोमांटिक रिश्ते होने की बात कही जा रही थी. दोनों की एक तस्वीर रविवार को सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी, जिसे डिजायनर ने डिलीट कर दिया है.

गुरंग ने अब ट्वीटर पर सफाई दी है कि करण सिर्फ उनके ‘सबसे प्यारे दोस्त’ हैं. उन्होंने लिखा, ‘क्या हम कुछ मजाक कर सकते हैं? मुझे यह कहते हुए दुख और निराशा हो रही है, लेकिन सीधे और आधिकारिक तौर पर मैं करण जौहर के साथ किसी ऐसे रिश्ते में नहीं हूं.’

No, I am not dating ⁦@karanjohar⁩ He is my dearest friend, mentor, buddy and a big brother. Pls. Kindly read the attachement with my statement and hopefully we can lay it all to rest. Wish you all nothing but the best and love XPG pic.twitter.com/I5UQkIt2fx

— Prabal Gurung (@prabalgurung) May 26, 2019