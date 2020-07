अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अपनी जांच के हिस्से के रूप में मुंबई पुलिस ने फिल्मकार करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता का बयान दर्ज किया. मेहता को मंगलवार सुबह शहर के अंबोली पुलिस स्टेशन के बाहर देखा गया. Also Read - जानी-मानी अभिनेत्री कुमकुम ने दुनिया को कहा अलविदा, लंबे समय से थीं बीमार

इस बीच, महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने हाल ही में पुष्टि की है कि यदि आवश्यक हुआ तो जौहर को भी पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.

मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को मुंबई पुलिस ने फिल्मकार महेश भट्ट का बयान दर्ज किया था.

Filmmaker Karan Johar’s (in file photo) statement will be recorded this week in the Sushant Singh Rajput case: Mumbai Police pic.twitter.com/YvhIRlF9Hm

— ANI (@ANI) July 27, 2020