फिल्म निर्माता करण जौहर ने बीते महीने कुछ बॉलीवुड सितारों के लिए ड्रग पार्टी का आयोजन करने के आरोप पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और उस आरोप को बकवास बताया. एक हालिया साक्षात्कार में करण ने बताया कि ड्रग पार्टी की अफवाह से वे काफी नाराज हैं. उन्होंने सभी आरोपों को ‘आधारहीन और बकवास’ बताया.

राजीव मसंद के साथ एक साक्षात्कार में फिल्म निर्माता ने बताया, “मेरा मकसद उद्योग के उन सदस्यों को कैमरे में कैद करना था, जो कठिन सप्ताह के बाद एक अच्छा समय बिता रहे थे. मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उस वीडियो को लिया.. अगर मैं वहां कुछ भी हो रहा था तो मैं उस वीडियो को सार्वजनिक क्यों करता, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं.”

Yes drugged…It’s no casual party with jus alcohol… pic.twitter.com/G4sVjL8maL

बीते महीने करण ने अपने घर पर एक पार्टी आयोजित की थी जिसकी वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा की थी. उसके बाद अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने पार्टी की साझा की गई वीडियो में दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, मलाईका अरोड़ा और विक्की कौशल पर ‘नशे में होने’ जैसा दिखने का आरोप लगाया था.

#UDTABollywood – Fiction Vs Reality

Watch how the high and mighty of Bollywood proudly flaunt their drugged state!!

I raise my voice against #DrugAbuse by these stars. RT if you too feel disgusted @shahidkapoor @deepikapadukone @arjunk26 @Varun_dvn @karanjohar @vickykaushal09 pic.twitter.com/aBiRxwgQx9

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) 30 July 2019