Karan Johar And Manish Malhotra Brings Gift For Kareena Second baby: करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने कुछ दिनों पहले दूसरे बेटे को जन्म दिया है. फैंस को उसके एक झलक का इंतजार है. इस बीच करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के घर लगातार सेलेब्स आना जाना लगा है. करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के घर आए दिन मलाइका (Malika Arora) और अर्जुन (Arjun Kapoor) समेत कई सारे स्टार आ चुके हैं. ऐसे में अब करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के करीबी दोस्त करण जौहर (Karan Johar) इस दौरान पहली बार उनसे मिलने उनके घर आए औऱ साथ में बेबी के लिए कमाल का तोहफा भी लेकर आए हैं. Also Read - Aashram 2 Fame Tridha Choudhury पर होली से पहले ही छाई खुमारी, फैंस बोले- बेसब्री से इंतजार है

रीना के फ्रेंड्स मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा और करिश्मा कपूर उनसे मिलने पहुंचे. करीना के साथ दोस्तों के गेट-टुगेदर की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाई हुई है. Also Read - Hansika Motwani ने ऑफ व्हाइट लहंगा पहनकर लुटा दिल, वजन कम करने के बाद लग रही हैं बेहद HOT

करीना और सैफ के बेटे के लिए मनीष मल्होत्रा गिफ्ट भी ले जाते दिखे.बता दें कि अभी तक करीना कपूर ने अपने दूसरे बेबी का चेहरा सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बच्चे को लाइमलाइट से दूर रहखना चाहती है. साथ ही करीना को कोरोना का भी ड़र है. बता दें कि करीना बच्चे के जन्म के पहले बड़े घर में शिफ्ट हो गई थीं. करीना-सैफ के फैन्स उनके दूसरे बेटे को देखने का इंतजार कर रहे हैं.