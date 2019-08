फिल्मकार करण जौहर ने जब से ‘सैटरडे नाइट वाइब्स’ पार्टी का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, तभी से सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर लोगों की अलग-अलग तीखी व दिलचस्प प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. अकाली दल के विधायक मनजिंदर एस. सिरसा द्वारा वीडियो के माध्यम से ही दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर सहित कई बॉलीवुड अभिनेताओं पर आरोप लगाया कि वह ‘ड्रग्स के असर’ में थे.

इसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. एक यूजर ने लिखा, “वैसे लोग घोर नशे में दिख रहे हैं.”

करण जौहर के वीडियो पर एक और पोस्ट किया गया, “सभी लोग धुत्त हैं.”

एक अन्य उपयोगकर्ता ने बॉलीवुड हस्ती पर तंज कसने के अंदाज में लिखा, “विक्की कौशल को देखो-पूरी तरह से टल्ली.”

Yes drugged…It’s no casual party with jus alcohol… pic.twitter.com/G4sVjL8maL

— TheWhiteCamel (@The_White_Camel) July 30, 2019