Karan Johar Presents Sara Ali Khan Movie Ae Watan Mere Watan Teaser

Ae Watan Mere Watan Teaser: ब्रिटिश राज को हिलाकर रखने वाली कहानी 'ऐ वतन मेरे वतन' का टीजर आउट

Ae Watan Mere Watan Teaser Out Now:' ऐ वतन मेरे वतन' 21 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी और अब इसका टीजर सामने आ गया है.

Ae Watan Mere Watan Teaser Out Now: फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) के साथ प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी फिल्म ‘ऐ वतन मेरे वतन’ का टीजर लॉन्च किया है (Ae Watan Mere Watan Teaser Out) और इसमें सारा अली खान (Sara Ali Khan) नजर आने वाली हैं. दरअसल सारा अली खान की मच अवेटेड फिल्मों में से एक ‘ऐ वतन मेरे वतन’ लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है. ऐसे में अब करण ने इसका टीजर जारी किया है जो बेहद कमाल का है. अमेजॉन ओरिजिनल फिल्म ‘ऐ वतन मेरे वतन’ के टीजर में इसकी ट्रेलर रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है. यह फिल्म 22 साल की लड़की उषा की कहानी पर आधारित है.

जानें किसपर होगी कहानी

करण जौहर इस बार उस गुमनाम नायकों की कहानी लेकर आएंगे जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे. इस कहानी में करण जौहर भारत के उन गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, जो कहानियां अभी कर ना कह गई हैं और ना ही सुनी गई हैं. इस आने वाली फिल्म में 22 साल की उषा की कहानी दिखाई गई है जो भारत के स्वतंत्र होने के पहले की है. ऐसे में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त उषा ने क्या बहादुरी दिखाई थी, इसी पर ये फिल्म आधारित है.

22 साल की लड़की पर होगी कहानी

करण जौहर ने 22 साल की उषा से जुड़ी कहानी लेकर आ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहम भूमिका निभाई थी. दरअसल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ देश को एक साथ लाने के लिए एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाती है और अपने देश के लिए खड़ी होती है. इसपर बात करते हुए करण कहते हैं कि ‘शेरशाह’ के पीवीसी कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा किया और कारगिल युद्ध में अपनी जान दे दी और ‘राज़ी’ से सहमत सैयद, जिन्होंने जासूसी करने के लिए पाकिस्तानी सेना परिवार में शादी की। 21 मार्च को #AeWatanMereWatanOnPrime में इस गुमनाम हीरो की कहानी देखें’.

सारा के लुक से इंप्रेस हुए फैन

सारा अली खान का लुक बेहद सिंपल और कमाल का है और इसमें सारा खादी की साड़ी पहने और लाल बिंदी लगाए हुए नजर आ रही हैं. कन्नन अय्यर द्वारा निर्देशित इस फिल्‍म में सारा के अलावा सचिन खेडेकर, स्पर्श श्रीवास्तव, अभय वर्मा, एलेक्स ओ नील और आनंद तिवारी मुख्य भूमिका में हैं और ये फिल्म 21 मार्च को प्राइम वीडियो पर आएगी.