Fabulous Lives of Bollywood Wives Trending On Twitter: फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स (Fabulous Lives of Bollywood Wives) इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. इसमें लोगों को स्टार वाइफ देखने का खूब मजा आ रहा है. जहां एक और कुछ लोग शो को पसंद कर रहे हैं वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं.

इसी बीच एक ट्रोलर ने करण जौहर पर निशाना साधते हुए कहा कि करण जौहर सबकी फेवरेट वाइफ है. ट्रोलर ने लिखा- मुझे लगता है कि 'फैब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलिवुड वाइव्स' में फेवरिट वाइफ करण जौहर हैं. करण जौहर ने इसका रिप्लाई करते हुए कहा कि ये पढ़कर मुझे वाकई हंसी आ गई. अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले ट्रोल वाकई रिफ्रेशिंग होते हैं. थैंक्स डॉक्टर!

करण जौहर की ये सीरीज 27 नवंबर को प्रदर्शित की गई थी. शुरुआती एपिसोड्स के बाद ही लोगों ने इस सीरीज को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है.

Watching the Fabulous Lives of Bollywood wives reminds me of how Karan Johar is literally the worst human — Niva Patel (@Nirvanap333) November 30, 2020

Watched a very insightful documentary on Netflix and then I switched to Fabulous lives of the Bollywood wives because life is all about balance. The show is scripted AF but good to binge watch. — Gia kashyap (@Giasaysthat) November 29, 2020

सोहेल खान की पत्नी सीमा खान, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर, चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे और नीलम कोठारी सोनी इसमें दिख रही हैं.

When you’re watching Fabulous Lives of Bollywood Wives and your reaction is pic.twitter.com/O4JVXqB4UX — Sanjukta Ghosh (@26Sanjukta) November 30, 2020

हालांकि पिछले कुछ एपिसोड्स देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि सलमान खान के भाई सोहेल खान अब पत्नी सीमा खान के साथ नहीं रहते हैं. जिसके बाद ट्विटर पर लोग ये भी कमेंट्स करने लगे कि क्या सोहेल और सीमा के रिश्ते में दरार आ गई है.