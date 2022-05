First look of the movie ‘JugJug Jeeyo’: वरुण धवन (Varun Dhawan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) स्टारर कॉमेडी फिल्म ‘जुग जुग जियो’ (JugJug Jeeyo) का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. फिल्म के रिलीज से पहले पॉपुलर बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर ने ‘जुग जुग जियो’ का पोस्टर (JugJug Jeeyo Poster) रिलीज कर दिया है. फिल्म में वरुण और कियारा के अलावा अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) और नीतू कपूर (Neetu Kapoor) जैसे दिग्गज कलाकार भी है. फिल्म का फर्स्ट लुक देख फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं. करण जौहर ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “आइए इस परिवार का हिसा बनिए! एक सच्चा पारिवारिक मनोरंजन आपके रास्ते में आ रहा है. फिल्म 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.”Also Read - बिकिनी पहन एंकर-मॉडल Piya Sharma ने पानी में लगाई आग! Photos शेयर कर फैंस के छुड़ाए पसीने

करण जौहर के अलावा शुक्रवार को ही नीतू कपूर ने फिल्म के लिए एक मोशन पोस्टर साझा किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “मैं आपको अपने पागल परिवार के पारिवारिक पुनर्मिलन में आमंत्रित करने के लिए बहुत उत्साहित हूं.” पोस्टर में, कियारा आडवाणी, वरुण धवन, अनिल कपूर, नीतू कपूर, प्राजक्ता कोली और मनीष पॉल को एक तस्वीर के लिए पोज देते हुए देखा जा सकता है. कियारा ने लिखा, “देवियों और सज्जनों, मेरे परिवार. क्या आप पहले से अलग परिवार के पुनर्मिलन के लिए तैयार हैं?” Also Read - 'जयेशभाई जोरदार' रिव्यू: Ranveer Singh की दुश्मन बनी उन्हीं की फैमिली, फिल्म देखने से पहले जानिए क्या है कहानी?

‘जुग जुग जियो’ एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जो राज मेहता द्वारा निर्देशित और हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा निर्मित है. जग जुग जियो में अनिल कपूर, नीतू सिंह कपूर, वरुण धवन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में यूट्यूबर प्राजक्ता कोली और मनीष पॉल भी नजर आएंगे. यह 24 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है. Also Read - 'Escaype Live' में एक कंटेंट मॉडरेटर की भूमिका निभा रहे हैं सिद्धार्थ, एक्टर ने खुलकर की अपने किरदार पर बात

(इनपुट-आईएएनएस)