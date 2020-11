karan johar scared to go out with boy revealed what he do after sex-बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर अपनी हर बात को बेबाक तरीके से रखते हैं. लेकिन वे भी इंसान हैं. कई बार लोगों की तीखे सवालों से परेशान हो जाते हैं. खासकर तब जब लोग उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं. जोक्स बनाते हैं. करण ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि मैं किसी भी लड़के के साथ बाहर जाने में डरता हूं क्योंकि पता नहीं लोग उससे मेरा क्या रिश्ता जोड़ दें. Also Read - अमरीश सिंह की दुल्हनिया बनी अंजना सिंह, सात फेरे लेकर बांधा सात जन्मों का बंधन!

करण ने अपनी बायोग्राफी अनसुटेबल बॉय में खुद पर उठने वाले सवाल- करण जौहर समलैंगिक हैं? पर साफ तौर पर अपनी बात रखी थी. उन्होंने कहा, 'हर कोई जानता है कि मेरा सेक्सुएल ओरिएंटेशन क्या है. मुझे इसके बारे में चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है. मैं अगर इसके बारे में बोलूंगा, तो हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़ जाएगा. एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था मैं वो तीन शब्द कभी नहीं बोलूंगा जो हर कोई मेरे बारे में जानता है.

करण ने एक इंटरव्यू में अपनी सेक्स लाइफ का जिक्र करते हुए कहा था. जब वह 26 के थे, तब उन्होंने पहली बार सेक्स किया था. यह उन दिनों की बात है जब उनकी पहली फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ रिलीज हुई थी. निर्देशक के तौर पर यह करण की पहली फिल्म थी. रिलीज के बाद वह न्यू यॉर्क गए थे. यहीं उन्होंने पहली बार सेक्स किया. इतना ही नहीं, करण ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया कि सेक्स करने के बाद उन्हें शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है. सेक्स करने के बाद वह शॉपिंग करते हैं और नए कपड़े खरीदते हैं.

करण ने बताया कि उन्हें सेक्सी चैट करना और फ्लर्ट करना बेहद पसंद हैं. वे अपने एक खास अंदाज से चैटिंग करते हैं और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो खास चीजें करते हैं, वह सब उन्हें बहुत भाता है.