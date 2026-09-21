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RAW के 'जेंटलमैन स्पाई' R.N. Kao पर फिल्म ला रहे करण जौहर! जानिए कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी यह मास्टरपीस

R&AW founder RN Kao Film: फ़िल्ममेकर करण जौहर ने R&AW के फ़ाउंडर RN काओ पर एक नई फ़िल्म बनाने का ऐलान किया है, जो नितिन गोखले की किताब 'जेंटलमैन स्पाइमास्टर' पर आधारित होगी

Edited By: Shilpi Singh
Published: September 21, 2026, 1:59 PM IST
RAW के 'जेंटलमैन स्पाई' R.N. Kao पर फिल्म ला रहे करण जौहर! जानिए कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी यह मास्टरपीस

R&AW founder RN Kao Film: भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी R&AW (रॉ) के संस्थापक और इसके पहले प्रमुख रहे रामेश्वर नाथ काओ पर एक बड़ी फ़िल्म बनने जा रही है. इसे करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस और लियो मीडिया कलेक्टिव मिलकर प्रोड्यूस करेंगे. काओ की ज़िंदगी और काम पर आधारित इस जासूसी-एक्शन फ़िल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इसे 11 अगस्त 2028 को यानी आज़ादी के दिन के आस-पास रिलीज़ करने का प्लान है. इस फ़िल्म की घोषणा 21 सितंबर को की गई, जो R&AW की स्थापना के 58 साल पूरे होने का दिन था.

एजेंसी के 60 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा होगी

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फ़िल्म की बात करें तो 2028 में एजेंसी के 60 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा होगी. नितिन गोखले की किताब ‘जेंटलमैन स्पाइमास्टर’ पर आधारित यह फ़िल्म 1955 से 1971 तक काओ के सफ़र को दिखाएगी. इसमें R&AW के बनने की घटनाओं और पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई के दौरान एजेंसी के पहले बड़े मिशन को भी शामिल किया जाएगा. यह प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और मेकर्स इसे 2026 के मध्य तक फ्लोर पर लाने की योजना बना रहे हैं. यह फ़िल्म R&AW के गठन से पहले के समय और ग्लोबल लेवल पर भारत के इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स को आकार देने में काओ की भूमिका को दिखाएगी. भारतीय जासूसी के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति माने जाने वाले काओ के काम और रणनीतिक नज़रिए पर R&AW के कई पूर्व प्रमुखों ने चर्चा की है.

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करण ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा

एक आधिकारिक बयान में करण जौहर ने कहा, ‘लियो मीडिया पिछले दो सालों से बहुत मेहनत और जोश के साथ इस कहानी पर रिसर्च कर रहा है और इसे एक ड्रामा के तौर पर तैयार कर रहा है’ हम चाहते हैं कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित एक दिलचस्प कहानी हो, जो RAW को श्रद्धांजलि दे और उनकी कामयाबी के खास साल का सम्मान एक बेहतरीन फिल्म के ज़रिए करे. धर्मा में हम सभी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हैं.’ यह फ़िल्म ‘बैड न्यूज़’ (2024) और ‘केसरी: चैप्टर 2’ (2025) के बाद धर्मा प्रोडक्शंस और लियो मीडिया कलेक्टिव के बीच एक और सहयोग है. हालांकि डायरेक्टर और कास्ट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि मेकर्स लीड रोल के लिए किसी बड़े स्टार (A-लिस्ट एक्टर) को कास्ट करेंगे. कास्ट, डायरेक्टर और क्रिएटिव टीम के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी अभी गुप्त रखी गई है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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