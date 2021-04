Karan Johar took Training to Make Sound of Men- बॉलीवुड डायरेक्‍टर करण जौहर (Karan Johar) को अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर हमेशा लोगों से ताने सुनने को मिले. उनकी हरकतें लड़कियों जैसी थीं. लड़कियों जैसे चलना, बोलना, नाचने के लिए करण को सोशल मीडिया पर लोग गालियां तक निकाल देते थे. सुबह-शाम अपने लिए घृणा भरे कमेंट्स देखकर करण परेशान हो गए थे. एक इंटरव्यू में तो करण ने बताया था कि वे जब भी सुबह सोशल मीडिया पर एक्टिव होते थे तो यूजर्स उन्हें भद्दी गालियां निकालते थे और छक्का तक कहते थे. इससे वे बहुत दुखी हो जाते थे. Also Read - भोजपुरी पावर स्‍टार Pawan Singh लंदन में ‘सौतन’ के साथ, आखिर क्या है माजरा?

करण ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है कि कई बार तो लोग इतने रूखे हो जाते थे कि मुझे सामने ही गालियां निकालने लगते. करण ने बताया- एक बार एयरपोर्ट पर एक शख्स चुपचाप मेरे पास आया और बोला- तुम समलैंगिक हो? बीवी- बच्चे साथ होने के बावजूद वो मुझसे ये सवाल कर रहा था. मैंने उसकी ओर देखा और पूछा क्या तुम्हारी इसमें दिलचस्पी है? वह बोला- क्या???? क्या???? मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा- मेरे सामने क्या????क्या???? मत करो. इसके बाद वो चुपचाप वहां से चला गया. मैं हमेशा करारा जवाब देता हूं. Also Read - शाहरुख की लाडली Suhana Khan ने बेडरूम से फोटो की शेयर, साफ दिखी पतली कमर

करण ने कहा- मेरी सेक्सुअलिटी को सब जानते हैं इसके लिए मुझे चिल्ला-चिल्लाकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है. मैं अत्याधिक कामुक नहीं हूं. अगर कोई मुझे प्यार से गले लगा ले. वही मुझे पसंद है. उसके लिए मेरा उसके साथ शारीरिक संबंध होना या बनाना जरूरी नहीं. ऐसा नहीं है कि मुझमें ये अहसास या क्षमता नहीं है लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं. मैं जितना प्रेम करता हूं अगर सामने वाला भी उतना ही करे तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है. Also Read - कोरोना पॉजेटिव TV एक्ट्रेस Kajal Pisal ने अपने सामने देखा मौत का तांडव, बोलीं- इससे बुरा नहीं हो सकता

करण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी आवाज भी लड़कियों की तरह पतली थी जिसकी वजह से लोग उनपर हंसते थे. वे मुझे बोलते थे-लड़कियो जैसे मत बोलो. वैसे मत चलो. वैसे ठुमके मत लगाओ. इन सबसे मैं दुखी हो गया था और 15 साल की उम्र में स्पीच थैरेपिस्ट के पास इलाज करवाने चला गया था. डॉक्टर ने मुझे ट्रेनिंग दी. मैंने उन्हें कहा कि मेरी आवाज लड़कों के जैसे कर दो. इसे ठीक करने में लगभग 3 साल का वक्त लगा.

हालांकि करण जौहर ने अपने घर में ये बात नहीं बताई थी कि वे अपनी आवाज ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं. करण ने ये भी बताया कि उन्हें फिल्‍म सरगम के ढपली वाले गाने पर डांस करना बहुत पसंद था. इस गाने पर वो प्रैक्टिस करते थे. लेकिन वे हमेशा जया प्रदा का पार्ट निभाते थे.