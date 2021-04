Karan Johar Untold Story About Shahrukh Khan and Sexuality- हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक करण जौहर अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं. करण ने अपनी आत्मकथा अनसुटेबल बॉय में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए हैं. करण ने बताया कि जब उनपर लोग जोक्स बनाते हैं. उन्हें छेड़ते हैं. गलत-गलत बातें करते हैं तो वे इससे परेशान हो जाते हैं. करण ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि मैं किसी भी लड़के के साथ बाहर जाने में डरता हूं क्योंकि पता नहीं लोग उससे मेरा क्या रिश्ता जोड़ दें. Also Read - Mai Hero Boll Rahu Hu: Parth Samthaan का तूफानी अवतार, 'लाला' के काले धंधे बंद कराते आएंगे नज़र

करण ने एक इंटरव्यू में अपनी सेक्स लाइफ का जिक्र करते हुए कहा था. जब वह 26 के थे, तब उन्होंने पहली बार सेक्स किया था. यह उन दिनों की बात है जब उनकी पहली फिल्म 'कुछ कुछ होता है' रिलीज हुई थी. निर्देशक के तौर पर यह करण की पहली फिल्म थी. रिलीज के बाद वह न्यू यॉर्क गए थे. यहीं उन्होंने पहली बार सेक्स किया.

हालांकि वे इसे गर्व के तौर पर नहीं कहते. करण ने किताब में लिखा- इससे पहले मैं सेक्स को लेकर अनुभवहीन था. यहां तक की इसके बारे में मुझे बड़ा होने पर पता चला. जब मुझे पहली बार विदेश जाने का मौका मिला. मैंने एक आला दर्जे की सेक्स सेवा के बारे में सुना. वो बेहद तनावपूर्ण अनुभव था. पहली बार मैं भाग गया. हिम्मत जुटाकर फिर दूसरी बार कोशिश की. फिर मैंने सोचा. मैंने ऐसा क्यों किया. ना मुझे इसमें आनंद आ रहा है. यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण था.

करण ने बताया प्रेम के मामले में मैं बहुत ही पुराने किस्म का इंसान हूं. मैं अपने भीतर के रोमांटिज्म को बनाए रखना चाहता हूं. मैं शिष्टाचार में विश्वास रखता हूं. मैं महिलाओं और बुजुर्गों के लिए रास्ता छोड़ देता हूं. कार का दरवाज़ा खोल देता हूं. मुझे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पसंद है. ये शायद मेरे डीएनए में है.

करण ने अपनी बायोग्राफी अनसुटेबल बॉय में खुद पर उठने वाले सवाल- करण जौहर समलैंगिक हैं? पर साफ तौर पर अपनी बात रखी थी. उन्होंने कहा, ‘हर कोई जानता है कि मेरा सेक्सुएल ओरिएंटेशन क्या है. मुझे इसके बारे में चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है. मैं अगर इसके बारे में बोलूंगा, तो हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़ जाएगा. एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था मैं वो तीन शब्द कभी नहीं बोलूंगा जो हर कोई मेरे बारे में जानता है.

करण ने बताया एक इंटरव्यू में उनसे और शाहरुख से जुड़े सवाल किए गए. पूछा गया- क्या शाहरुख के साथ उनका कोई अनोखा रिश्ता है. इसपर मुझे गुस्सा आ गया. मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया. मैंने सवाल करने वाले से पूछा- क्या आप अपने भाई के साथ सोते हैं. वे भड़क गए बोले- ये कैसा सवाल है? मैंने कहा- मैं भी तो यही सवाल पूछ रहा हूं ये कैसा सवाल है.

करण ने कहा- शाहरुख और मेरे रिश्ते में कितने भी उतार-चढ़ाव क्यों न आए हों वे हमेशा मेरे पिताजी के दोस्त रहेंगे. मेरे लिए वे पिता तुल्य और भाई के सामान है. अगर मुझे अपने बारे कभी किसी से बात करने की जरूरत पड़ी तो वे पहले इंसान होंगे. वे इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देते.