करण जौहर ने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए लिखा, 'हम झुकने वालों में नहीं...लगा लो इल्जाम'

Karan Johar On Controversies: निर्माता-निर्देशक करण जौहर इन दिनों फिर से नेपिज्टम की वजह से चर्चा में आए गए हैं. दरअशल कुछ दिनों पहले प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड छोड़ने वाले बयान के बाद हर किसी ने करण जौहर पर ही उंगली उठाई थी और कंगना रौनत,विवेक अग्रनीहोत्री समेत कई सारे सितारों ने बॉलीवुड कैंप पर जमकर हमला बोला था ऐसे में अब अपने उपर लगने वाले आरोपों पर पहली बार करण जौहर ने चुप्पी तोड़ी है और आरोपों का जवाब दिया है. इंस्टाग्राम हैंडल पर करण ने इशारों-इशारों में लिखा कि उनपर चाहे जितने इल्जाम लगा लिए, वो हार मानने वालों में से नहीं हैं.

दरअसल करण जौहर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खुब वायरल हो रहा है जिसमें करण जौहर ने माना था कि वह अनुष्का शर्मा का करियर तबाह करना चाहते थे। दरअसल ‘रब ने बना दी जोड़ी’ में जब आदित्य चोपड़ा एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे तो करण जौहर ने मना किया था, उस वक्त करण ने कहा था कि, तुम पागल हो जो अपनी फिल्म में इसे साइन कर रहे हो. मगर बाद में उन्हें बहुत अफसोस हुआ था कि उन्होंने ये सब सोचा. इस वीडियो के बाद करण जौहर को कई स्टार्स की आलोचना सहनी पड़ी. विवेक अग्निहोत्री और अपूर्व असरानी उनपर खूब भड़क उठे थे. ऐसे में अब करण जौहर ने इस मुद्दे पर अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है जो बिना किसी को कहे बहुत कुछ कह गए.