फिल्मकार करण जौहर को शुक्रवार सुबह से ही ट्रोल किया जा रहा है और उनके नाम के साथ एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. दरअसल 2019 में अपने निवास पर कथित ड्रग पार्टी के सिलसिले में एक दिन पहले उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का नोटिस मिला है. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "कॉफी विद एनसीबी. यह वास्तव में उनके हास्यास्पद शो कॉफी विद करण जौहर से दिलचस्प होना चाहिए."

अन्य यूजर ने लिखा, "रोजेज आर रेड .. वायलेट्स आर ब्लू..लेट्स डिस्ट्रॉय देयर इगो टूगेदर मी एंड यू .. चलो हम और आप बॉलीवुड की सफाई करते हैं."

अन्य ने लिखा, "अरे वाह, आप शक्तिशाली हो सकते हैं. लेकिन उस सारी शक्ति के बावजूद, एक दिन आपको अपने सभी पापों के लिए भुगतान करना होता है."

जौहर इस साल की शुरुआत में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया ट्रोलिंग के शिकार हुए थे. फिल्मकार को कथित रूप से फिल्म उद्योग के भीतर भाई-भतीजावाद के प्रचार के लिए नेटिजन्स द्वारा लक्षित किया गया था. नेटिजेंस ने शुक्रवार को एक बार फिर इस विषय को उठाया, फिल्मकार पर अपना गुस्सा निकाला.

एक ने लिखा, “बड़ी ब्रेकिंग है. अब एनसीबी ने सभी नेपोटिज्म के जनक को बुलाया है. हैशटैग वि स्टैंड फॉर एसएसआर जस्टिस.”

एनसीबी ने पिछले कुछ महीनों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत और अन्य मामलों से संबंधित अलग-अलग ड्रग मामलों के संबंध में कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ की है.

जौहर को शुक्रवार तक विवरण साझा करने के लिए कहा गया है.