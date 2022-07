Koffee With Karan: करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण पर कथित तौर पर आरोप लग रहे कि शो में ओरिजनल राइटर को श्रेय दिए बिना उसके कंटेंट का इस्तेमाल शो में किया गया. महिला राइटर जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया कि शो के हालिया एपिसोड, जिसमें एक्ट्रेस जान्हवी कपूर और सारा अली खान गेस्ट थी उसमें उनके आइडिया का इस्तेमाल किया गया और इसके लिए उन्हें श्रेय भी नहीं मिला. महिला ने एपिसोड में दिखाए गए एक टास्क को लेकर आरोप लगाया है, जिसमें करण जौहर, सारा और जाह्नवी को अजीबोगरीब लाइन देकर फिल्म का नाम गेस करने को कहते हैं.Also Read - Priyanka Chopra Unseen Video: प्रियंका चोपड़ा का ये वीडियो होश उड़ा देगा, लगेगा 440 वॉल्ट का झटका!

Koffee With Karan सीजन 7 के दूसरे एपिसोड में जान्हवी और सारा को फिल्मों के नाम पहचानने थे. फिल्मों के नाम को अजीबोगरीब तरह की पहेलियों के साथ पहचानना था. करण ने एक पहेली में अपनी फिल्म, ‘कभी खुशी कभी गम’ को कुछ इस तरह पेश किया ‘एक आदमी जो अपने फितों को नहीं बांध सकता है, वह गलती से अपनी नैनी को अपनी छिपी पहचान के बारे में बता देता है.’ Also Read - Dance Deewane Junior: 8 साल के आदित्य ने जीती शो की ट्रॉफी, प्राइज मनी से दादा के लिए खरीदेंगे घर

So #KoffeeWithKaran lifted the IP I started at @iDivaOfficial and used the whole copy verbatim??? I came up with this concept and I had a lot of fun writing these but to not be credited just because it was frivolous is not acceptable!? pic.twitter.com/5RYlz6AvGj

— BITCHcoin (@mushroomgalouti) July 15, 2022