टीवी एक्टर करण कुंद्रा (Karan Kundrra) 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. करण अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. हालांकि इस बार करण जिस वजह से चर्चा में हैं वो कुछ अच्छा नहीं है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक्टर 12 साल की चाइल्ड एक्ट्रेस रीवा अरोड़ा (Riva Arora) के साथ नजर आ रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रीवा वहीं एक्ट्रेस हैं जिन्हें आपने उरी फिल्म में देखा था. रीवा ने उरी में विक्की की भतीजी का किरदार निभाते हुए देखा गया था. इसके अलावा भी रीवा जान्हवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना में उनके बचपन का किरदार निभा चुकी हैं. ऐसे में उन्होंने करण के साथ एक वीडियो बनाया जो अब जमकर वायरल हो रहा है और इस पर खुब हंगामा हो रहा है.

दरअसल रीवा अरोड़ा के जरिए साझा किए गए वीडियो में उनके साथ करण कुंद्रा के अलावा सिंगर शेखर खानिजो भी नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया क्वीन का ये वीडियो सामने आते ही इंटरनेट जगत में छा गया है और लोग इसे खूब अटैंशन दे रहे हैं. हालांकि, यूजर्स का एक भाग इस क्लिप को देखकर बेहद हैरान है, जो ऐसा किए जाने पर करण कुंद्रा की क्लास लगाते देखे जा रहे हैं. लोगों ने करण के साथ रीवा को भी ये एडवाइस दी है कि उन्हें इस तरह के वीडियो बनाने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के लिए वो अभी बहुत छोटी हैं.

This. This is what we’re fighting about. And disgusted about. Not about kundra about tejasswi. Not everything is about your idols. Get out of BB and twitter and know what’s happening in the country and what’s right and wrong. Exploiting a child for fame,is 🤢 pic.twitter.com/61jdeogJwd

— Mon-Gangsta😎 (@Mon_Geller29) October 13, 2022