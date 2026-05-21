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Will You Marry Me? सुनते ही इमोशलन हो गईं तेजस्वी, करण कुंद्रा ने यूनिक अंदाज में किया प्रपोज़, चिढ़ी Ex गर्लफ्रेंड ने कहा-ThankGod
टीवी शो 'देसी ब्लिंग' के मंच पर करण कुंद्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया. हीरे की अंगूठी पहनाते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं इसी बीच करण की एक्स अनुषा दांडेकर का क्रिप्टिक पोस्ट भी चर्चा का विषय बना हुआ है.
टीवी के मशहूर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही एक शो ‘देसी ब्लिंग’ में सगाई कर ली. करण ने देसी अंदाज में घुटनों के बल बैठकर तेजस्वी को शादी के लिए प्रपोज़ किया. फैंस को सालों से उनके इस मोमेंट का इंतजार था. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बधाई देते नहीं थक रह हैं. इसी बीच करण की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर का सोशल मीडिया पोस्ट भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है.
एक्स गर्लफ्रेंड ने क्या लिखा?
अनुषा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा-‘मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूं.’ हालांकि उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा लेकिन लोग इस पोस्ट को दोनों की सगाई से जोड़कर देख रहे हैं. कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा-अब आगे बढ़ जाना चाहिए. वहीं तेजरन के फैंस को अनुषा का ये पोस्ट पसंद नहीं आया उन्होंने कहा- ये सही समय नहीं था इस तरह की पोस्ट करने का. बता दें, दोनों ने साढ़े तीन साल तक एक दूसरे को डेट किया फिर अलग हो गए थे. उस वक्त अनुषा ने कहा था कि हर किसी को ईमानदार इंसान और सच्चे प्यार की तलाश होती है.
बता दें, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी के पॉपुलर कपल्स में शुमार हैं. चार साल की डेटिंग के बाद करण कुंद्रा ने तेजस्वी को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद से बधाइयों का तांता देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में मशहूर कंटेंट क्रिएटर और भारतीय रियलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ के कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी.
Finally … TejRan #TejasswiPrakash #KaranKundra pic.twitter.com/oNqzPOWCTS
— THE GOSSIP QUEEN (@TheGossipQueeen) May 20, 2026
राजीव अदातिया ने इंस्टाग्राम पर कपल के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं. इसके साथ उन्होंने कपल की तारीफ करते हुए लिखा, “आखिरकार वो पल आ ही गया. मैं तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के लिए बेहद खुश हूं. आप दोनों सच में एक-दूसरे के लिए ही बने हैं. एक शांत तो दूसरा थोड़ा शरारती और शायद इसी वजह से आप दोनों की जोड़ी इतनी खास लगती है.”
आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे
राजीव ने ऊपर वाले से कपल के लिए दुआ मांगते हुए लिखा, “आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों, हंसी, खूबसूरत यादों और साथ से भरी रहे. हमेशा एक-दूसरे का हाथ थामे रखना और साथ मिलकर सपने पूरे करना.”
बिग बॉस से हुई थी प्यार की शुरुआत
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की लव स्टोरी ‘बिग बॉस 15’ से शुरू हुई थी. शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त बने, लेकिन जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई और करण ने शो के अंदर ही तेजस्वी के लिए अपने प्यार का इजहार किया था.
राजीव अदातिया ने कपल की लव स्टोरी की चर्चा करते हुए लिखा, “मैंने आप दोनों की लव स्टोरी बिग-बॉस में अपनी आंखों के सामने शुरू होते देखी थी. रात-रात भर चलने वाली बातें, बच्चों के नाम तक सोच लेना और पता ही नहीं चला कब ये रिश्ता इतना खूबसूरत बन गया और हां, ‘देसी ब्लिंग’ के साथ प्रपोज करना थोड़ा ज्यादा फिल्मी था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया. लड्डू और सनी, याद रखना आपकी शादी में पंडित मैं ही बनूंगा और आपके बच्चों का गॉडफादर भी. हमारी ये डील मत भूलना.”
उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए लिखा, “और सुनो, मैंने आपकी शादी की भविष्यवाणी की थी और अब ट्विन्स की भी कर दी है. अगर वो सच निकला, तो फिर बड़ा ट्रीट बनता है. ढेर सारा प्यार, खुश रहो और भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे.”
करण ने रियलिटी शो ‘देसी ब्लिंग’ के दौरान पूरी टीम के साथ मिलकर तेजस्वी प्रकाश के लिए एक ग्रैंड सरप्राइज प्लान किया. जैसे ही तेजस्वी वहां पहुंचीं, उन्होंने पानी पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ ‘विल यू मैरी मी?’ देखा. यह सुनते ही तेजस्वी भावुक हो गईं और उन्होंने कहा कि उनके हाथ कांप रहे हैं.
(इनपुट एजेंसी)
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