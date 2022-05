Karan Kundrra Tejasswi Prakash Bold Video: टीवी एक्टर्स तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा सोशल मीडिया पर अक्सर अपने प्यार भर लम्हें शेयर करते हुए नज़र आते हैं. रिएलिटी शो बिग बॉस से बाहर आने के बाद दोनों कभी डिनर डेट तो कभी इंवेट्स में साथ नज़र आते हैं. फैंस दोनों की केमेस्ट्री को पसंद करते हैं. शो में दोनों की जोड़ी को इतना पसंद किया गया था कि लोगों ने इन्हें तेजरन TejRan बुलाना शुरू कर दिया था. हाल ही में इस कपल ने अपना एक बोल्ड वीडियो शेयर किया है जिसमें ये किस करते हुए नज़र आ रहे हैं. इस प्यार भरे वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं.Also Read - Magarmach Ka Video: झील से मछली पकड़ने गया था शख्स लेकिन मगरमच्छ पड़ गया पीछे, आगे जो हुआ यकीन ना करेंगे- देखें वीडियो

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- कलकत्ता में क्या हुआ था. लवबर्ड का ये हॉट और बोल्ड प्लेफुल वीडियो लोगों के दिल और दिमाग पर छा गया है. Also Read - Dulhan Ka Video: चश्मा पहन दुल्हनिया ने शादी में मारी स्वैग के साथ एंट्री, देखते ही चित हो गए बाराती- देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Karan Kundrra (@kkundrra)

फैंस करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- “You should add warning ⚠️ for weak hearts.” एक ने लिखा- हॉट केमेस्ट्री. एक यूजर ने पूछा- बताओ तो सही कोलकाता में क्या हुआ था. Also Read - Alia Bhatt Doppelganger: इस चेहरा में छिपा है एक मशहूर एक्ट्रेस का चेहरा, बार-बार देखकर निहार रहे हैं लोग

बिग बॉस के घर से निकलने के बाद करण और तेजस्वी की राहें जुड़ चुकी हैं.काम में दिन-रात बिजी होने के बाद भी यह दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालना नहीं भूलते. जब भी इन दोनों को 1 मिनट का भी वक्त मिलता है वैसे ही ये एक दूसरे से मिलने जा पहुंचते हैं.