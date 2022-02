Karan Kundrra Tejasswi Prakash New Song Rula Deti Hai poster out now: टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे क्यूट और लविंग कपल के तौर पर मशहूर हुए तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) करण कुंद्रा (Karan Kundrra) की जोड़ी को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है. तेजस्वी और करण की जोड़ी मनोरंजन जगत की सबसे प्यारी जोड़ी में से एक है और अब यह कपल ‘देसी म्यूजिक फैक्ट्री’ के आगामी गीत ‘रूला देती है’ (Rula Deti Hai) के साथ अपने प्रशंसकों का दिल जितने के लिए तैयार है और इसका पहला पोस्टर आउट हो चुका है. बता दें कि बिग बॉस सीजन 15 के बाद ‘रूला देती है’ उनका पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें वे एक साथ नजर आएंगे. इस जोड़ी ने बिग बॉस सीजन 15 (Bigg Boss 15) के दौरान दर्शकों का दिल जीत लिया और अब उम्मीद है कि दर्शक इस गाने में भी उन्हें अपना भरपूर प्यार देंगे. (Rula Deti Hai poster Out Now)Also Read - Rajinikanth Wedding Anniversary: इंटरव्यू लेने आई लता रंगाचारी को दिल दे बैठे रजनीकांत, कुछ ऐसी है कहानी

तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और करण कुंद्रा (Karan Kundrra) की जोड़ी का रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 (Bigg Boss 15) में दर्शकों का खूब प्यार मिला. ऐसे में कपल को अब एक साथ देखेने के लिए फैंस बेताब है. ‘रुला देती है (Rula Deti Hai)’ गीत को राणा सोतल ने लिखा है और यासर देसाई ने गाया है. इस गाने के संगीत रजत नागपाल ने दिया है. यह एक दर्द से भरा हुआ रोमांटिक गीत है, जिसकी शूटिंग गोवा में हुई है. ‘रुला देती है’ गाना 3 मार्च को देसी म्यूजिक फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा. Also Read - Confession: जब रणबीर कपूर ने प्यार में दीपिका को दिया था धोखा, इंटरव्यू में कहा था 'हां मैने धोखा...'

View this post on Instagram A post shared by Karan Kundrra (@kkundrra)

बता दें करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों टीवी के हॉट कपल में से एक हैं। दोनों बिग बॉस 15 के घर में करीब आए थे और शो से बाहर आने के बाद भी करण और तेजस्वी को एक साथ देखा जाता है. बता दें करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों टीवी के हॉट कपल में से एक हैं. दोनों बिग बॉस 15 के घर में करीब आए थे और शो से बाहर आने के बाद भी करण और तेजस्वी को एक साथ देखा जाता हैबिग बॉस शो के दौरान इस जोड़ी के बीच कई सारे उतार-चढ़ाव देखने को मिले थे. फिर भी इस जोड़ी ने मुश्किल हालातों पर भी खुद पर काबू रखा औऱ साथ रहे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गाने में वे किस तरह की केमिस्ट्री बिखेरते है.