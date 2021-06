Nisha Rawal Accused Karan Mehra Of Having An Affair Is It Actress Himanshi Parashar: करण मेहरा (Karan Mehra) और निशाल रावल (Nisha Rawal) का पारिवारिक झगड़े का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. निशा रावल (Nisha Rawal) ने पति करण मेहरा (Karan Mehra) पर मारपीट, घरेलू हिंसा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है कि करन (Karan Mehra) का अफेयर उन्हीं की को-स्टार हिमांशी पराशर (Himanshi Parashar) के साथ है. Also Read - Karan Mehra केस पर अब आया DCP का बयान, पत्नी निशा रावल से हुई थी एक्टर की लड़ाई- VIDEO

करण मेहरा (Karan Mehra) और और निशा रावल (Nisha Rawal) के बीच दरार आई तो लोगों ने सोशल मीडिया पर हिमांशी पराशर (Himanshi Parashar) को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. ‘मावां दी ठंडिया छावां’ (Mawaan Thandiyan Chawan) में हिमांशी-करण साथ काम कर रहे हैं. दोनों अक्सर अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं और खबरें आ रही हैं हिमांशी और करन का अफेयर चल रहा है. Also Read - 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम Karan Mehra की पत्नी ने उनपर लगाया मारपीट का आरोप, जानें पूरा मामला- Video



दरअसल, पंजाबी शो ‘मावां दी ठंडिया छावां’ में करण-हिमांशी की जोड़ी है. दोनों अक्सर अपने सोशल मीडिया पर शूटिंग के दौरान ली गई कई रोमांटिक तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by HIMANSHI ( PAVNI ) (@himanshiparashar)



दरअसल, निशा ने आरोप लगाया है कि करण पिछले काफी समय से चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहे हैं और मुंबई में उनके साथ नहीं रहते हैं और पिछले साल से वह चंडीगढ़ के बहाने दिल्ली में किसी लड़की से मिलने जाते हैं, जिनसे उनका अफेयर चल रहा है.