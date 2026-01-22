ब्रेक नहीं, रिबूट है ये! ‘The 50’ से कमबैक कर रहे हैं करण पटेल, बोले-कभी-कभी पछतावा...

The 50: टीवी इंडस्ट्री में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो समय के साथ अपनी छवि से हटकर खुद को गढ़ते रहते हैं. करण पटेल उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं.

Published date india.com Published: January 22, 2026 5:24 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
karan patel comeback with the 50 will do salman khan bigg boss in future
karan patel comeback with the 50 will do salman khan bigg boss in future

The 50: ‘कस्तूरी’, ‘ये है मोहब्बतें’ और ‘कसौटी जिंदगी की’ जैसे हिट शो में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले करण अब एक नए शो में दिखाई देने वाले हैं. वह अब रियलिटी शो ‘द 50’ के जरिए दर्शकों के सामने एक अलग रूप में आने को तैयार हैं. करण ने कहा कि यह उनके करियर में कोई ब्रेक नहीं, बल्कि खुद को नए सिरे से तलाशने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया है.

‘द 50’ को लेकर जब उनसे सवाल पूछा कि क्या वह इसे अभिनय से दूरी के तौर पर देखते हैं, तो उन्होंने कहा, ”यह मेरे करियर का रीइन्वेंशन फेज है. मैं रुका नहीं हूं, बल्कि मैं खुद को नया बना रहा हूं. नए फॉर्मेट्स में काम करना खुद को चुनौती देने जैसा है. कुछ अलग करने की चाह मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. मेरे लिए ‘द 50’ किसी रास्ते से भटकना नहीं, बल्कि उसी सफर का हिस्सा है, जो मुझे आगे ले जा रहा है.”

View this post on Instagram

A post shared by Karan Patel (@karan9198)

रियलिटी शो में खेलने के अंदाज की बात करते हुए करण ने कहा, ”मैं खुद को बेहद सहज और स्वाभाविक खिलाड़ी मानता हूं. मेरा खेल ज्यादा सोचा-समझा या गणनाओं पर आधारित नहीं होता. मैं चीजों को ध्यान से देखता हूं, माहौल को समझता हूं, लेकिन जब फैसला लेने की बात आती है तो मैं केवल दिल की ही सुनता हूं. मेरे मन में जो आया, मैं वही करता हूं. कभी-कभी मुझे बाद में पछतावा होता है, लेकिन अगर मैं कोई कदम न उठाऊं, तो उसका पछतावा और ज्यादा होता है.”

रणनीति को लेकर भी करण का नजरिया बाकी खिलाड़ियों से थोड़ा अलग है. इस पर उन्होंने कहा, ”मेरे लिए रणनीति का मतलब किसी को बहकाना या चालबाजी करना नहीं है. मैं न तो जानबूझकर लोगों को पढ़ने की कोशिश करता हूं और न ही यह तय करता हूं कि कब और कैसे बोलना है और कब चुप रहना है. हर परिस्थिति में सामने मौजूद टास्क सबसे ज्यादा अहम होता है. उसे जीतना ही मेरा मुख्य लक्ष्य रहता है, चाहे तरीका कोई भी क्यों न हो.”

करण ने कहा, “मैं खुद को स्मार्ट प्लेयर से ज्यादा एक आक्रामक खिलाड़ी मानता हूं. लोगों को परखने में अक्सर मैं गलती कर बैठता हूं. मैं शुरुआत में सभी को पसंद कर लेता हूं और बाद में समझ आता है कि कुछ लोग उस भरोसे के काबिल नहीं थे. यह पैटर्न मैंने जीवन में कई बार दोहराया है और मुझे इसका एहसास भी है, लेकिन यह मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई है. यही चीज मुझे असली बनाती है और रियलिटी शो जैसे प्लेटफॉर्म पर रियल होना सबसे बड़ी ताकत होती है.”

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.